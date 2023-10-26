Премьер Эстонии: Венгрия – это проблема, которую ЕС должен решить

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Венгрия становится проблемой для Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, пишет The Guardian.

"Это становится проблемой, которую мы должны решить. У нас и раньше были разные мнения, и нам удавалось сохранять единство, но в отношении Венгрии это становится все сложнее", – отметила Каллас.

По словам главы эстонского правительства, у ЕС нет мощного инструмента для противодействия тому, что делает Венгрия.

Каллас удивлена тем, что Венгрия продолжает придерживаться взглядов, противоположных большинству стран-членов, а также остается за пределами еврозоны, несмотря на высокую инфляцию.

"Венгрия нуждается в ЕС", – добавила Каллас.

Напомним, на прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан и президент России Владимир Путин встретились в Пекине. Это была первая за более чем год встреча Путина с лидером государства ЕС.

Также Орбан отметился скандальным заявлением в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года, сравнив членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.

Смотрите видео "ЕвроПравды" на эту тему: Венгрия несчастлива в составе ЕС, утверждает Орбан. "Развод" не за горами?