Суд в Італії дозволив жінці вигнати з дому синів за 40, які не хотіли виїжджати

Суд італійської Павії став на бік 75-річної жінки, яка хоче виселити з дому двох синів віком 40 й 42 років з огляду на те, що вони не допомагають їй ані фінансово, ані в хатній роботі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцеву газету La Provincia pavese.

Жінка стверджує, що кілька разів намагалася переконати синів знайти власне житло, зокрема тому, що обоє працюють – але при цьому не платять за витрати на будинок і не хочуть допомагати матері по дому.

Оскільки спроби жінки переконати дорослих синів почати жити власним життям були марними, вона вирішила їх виселити.

Суддя Павії Сімона Катербі задовольнила клопотання 75-річної матері й зобов’язала чоловіків виїхати з помешкання до 18 грудня.

Як підкреслюється в рішенні, "постійне проживання (чоловіків. – Ред.) на початку можна було вважати обґрунтованим", оскільки воно ґрунтувалося "на обов'язку утримання, покладеному на батька чи матір".

Але нині, на думку Катербі, це вже "не видається виправданим", враховуючи той факт, що "обидва відповідачі є суб'єктами старше 40 років".

В Італії випадки, коли старші діти тривалий час живуть із батьками, не є рідкістю. За даними Євростату від 2022 року, італійські чоловіки виїжджають із батьківського дому в середньому у віці 31 року, тоді як для ЄС у середньому це 26,4 року.

На початку цього року, нагадаємо, найвищий суд Італії ухвалив, що право бабусь і дідусів на спілкування з неповнолітніми онуками не може переважати над інтересами самих дітей, які висловлюють протест проти таких стосунків.