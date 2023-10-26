Суд в Италии разрешил женщине выгнать из дома сыновей за 40, которые не хотели уезжать

Суд итальянской Павии стал на сторону 75-летней женщины, которая хочет выселить из дома двух сыновей в возрасте 40 и 42 лет ввиду того, что они не помогают ей ни финансово, ни в домашней работе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местную газету La Provincia pavese.

Женщина утверждает, что несколько раз пыталась убедить сыновей найти собственное жилье, в частности потому, что оба работают – но при этом не платят за расходы на дом и не хотят помогать матери по дому.

Поскольку попытки женщины убедить взрослых сыновей начать жить собственной жизнью были тщетными, она решила их выселить.

Судья Павии Симона Катерби удовлетворила ходатайство 75-летней матери и обязала мужчин выехать из дома до 18 декабря.

Как подчеркивается в решении, "постоянное проживание (мужчин. – Ред.) в начале можно было считать обоснованным", поскольку оно основывалось "на обязанности содержания, возложенной на отца или мать".

Но сейчас, по мнению Катерби, это уже "не кажется оправданным", учитывая тот факт, что "оба ответчика являются субъектами старше 40 лет".

В Италии случаи, когда старшие дети длительное время живут с родителями, не являются редкостью. По данным Евростата от 2022 года, итальянские мужчины выезжают из родительского дома в среднем в возрасте 31 года, тогда как для ЕС в среднем это 26,4 года.

В начале этого года, напомним, высший суд Италии постановил, что право бабушек и дедушек на общение с несовершеннолетними внуками не может преобладать над интересами самих детей, которые выражают протест против таких отношений.