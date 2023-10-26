В Угорщини пішло шість місяців, щоб вийти з російського "банку-шпигуна"

Угорщина стала останньою з країн-членів Європейського Союзу, яка вийшла з Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) – його охрестили "російським шпигунським банком" через тісний зв’язок із РФ.

Заява про вихід Угорщини з’явилась на сайті банку в середу, на що звернув увагу портал HVG.hu, пише "Європейська правда".

У заяві йдеться, що Рада директорів Міжнародного інвестиційного банку ухвалила кілька рішень, "спрямованих на подальшу стабілізацію банку, зокрема відновлення корпоративного управління і перенесення штаб-квартири банку з Будапешта".

Там додали, що МІБ повністю виключений з європейського фінансового ринку через санкції Європейського Союзу та не має доступу до власних активів і фондів на території об’єднання.

Заява свідчить, що Угорщина офіційно вийшла з МІБ 19 жовтня – через шість місяців після того, як оголосила про цей крок.

Міжнародний інвестиційний банк – це багатостороння установа розвитку, яку створили країни колишнього Східного блоку в 1970 році. Метою банку є сприяння економічному розвитку держав-членів, насамперед через надання пільгових позик відомим компаніям або проєктам.

Банк мав майже 50% російської власності й позбавлений нагляду з боку угорської влади. Міністерство фінансів США ще у квітні 2023 року оголосило про санкції проти банку з огляду на те, що його присутність у Будапешті дозволяла РФ посилити свою розвідувальну присутність у Європі.

У лютому Болгарія заявила, що вийде зі складу акціонерів Міжнародного інвестиційного банку. Словаччина, Чехія й Румунія вийшли зі складу акціонерів банку минулого року.