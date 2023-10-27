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Генштаб Естонії: РФ прагне захопити хоч якусь ініціативу в Україні, щоб порадувати Путіна

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 14:45

Начальник оперативного управління Генерального штабу Сил оборони Естонії Тармо Кундла вважає, що Росія прагне отримати хоча б мінімальну ініціативу в Україні для створення всередині країни враження про успіхи у війні.

Його заяву наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Кундла зазначив, що бодай мінімальний успіх на полі бою в Україні важливий для глави Кремля Владіміра Путіна напередодні президентських виборів, а також для міністра оборони Сергєя Шойгу, який прагне зміцнити своє становище у військовому відомстві.

"Збройні сили Російської Федерації, як і в попередні тижні, продовжили більш інтенсивні атаки на напрямку Авдіївка-Мар'їнка та Куп'янськ-Лиман. Ймовірно, основним завданням збройних сил РФ наразі є повернення ініціативи та оформлення хоч якогось успіху, який можна представити громадськості як перемогу", – сказав Кундла.

Ще однією причиною начальник естонського Генштабу називає прагнення окупаційних військ РФ загальмувати наступальні дії Збройних сил України.

Він додав, що Україна продовжить, як і в попередні тижні, рейди в Херсонській області та створення можливого плацдарму.

"Найімовірніше, їхня мета – зв'язати там збройні сили Російської Федерації. І окремі уривки інформації говорять про те, що Росія перекинула туди додаткові підрозділи, тож, імовірно, все розвивається за планом України", – сказав Кундла.

За його словами, українські підрозділи продовжують атаки в районі Роботиного у Запорізькій області і Бахмута Донецької області, досягнувши там деякого успіху.

Напередодні у Білому домі повідомляли, що російські окупанти зазнають величезних втрат в районі Авдіївки, а командири страчують солдатів, які відмовлялися виконувати накази.

А розвідка Великої Британії минулого тижня констатувала, що Росія розпочала скоординований наступ на кількох напрямках на сході України, але висловила сумнів, що їй вдасться досягти поставлених цілей.

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Естонія Війна з РФ