Повільний прогрес і великі втрати: розвідка Британії сумнівається, що РФ захопить Авдіївку

Розвідка Великої Британії констатує, що Росія розпочала скоординований наступ за кількома напрямками на сході України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді британського Міністерства оборони за 17 жовтня.

У відомстві зазначили, що повільний прогрес та великі втрати армії РФ у наступі на Авдіївку спричинили зміну в меседжах з боку Росії – від наступу до "активної оборони", оскільки захоплення міста в короткостроковій перспективі виглядає дедалі менш імовірним.

Комбінований наступ РФ на Авдіївку потрібен їй для подолання перешкоди на шляху російських військ до їхньої ширшої мети – встановлення контролю над Донецькою областю, зазначили у розвідці.

У відомстві вказують, що РФ наступає на Авдіївку, ймовірно, кількома бронетанковими батальйонами, які намагаються оточити місто.

"Ймовірно, це найбільш значна наступальна операція, здійснена РФ принаймні з січня 2023 року", – резюмує розвідка.

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом доби українські воїни відбили понад 10 атак ворога.

Напередодні розвідка Великої Британії розповіла про діяльність приватної військової компанії "Редут", яка фактично замінила групу Вагнера на фронті в Україні.

У попередньому огляді британська розвідка повідомляла, що ЗСУ здатні бити по новій залізничній гілці до Маріуполя, яку зараз будує РФ на окупованих українських територіях.