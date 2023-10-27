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Генштаб Эстонии: РФ стремится захватить хоть какую-то инициативу в Украине, чтобы порадовать Путина

Пятница, 27 октября 2023, 14:45

Начальник оперативного управления Генерального штаба Сил обороны Эстонии Тармо Кундла считает, что Россия стремится получить хотя бы минимальную инициативу в Украине для создания внутри страны впечатления об успехах в войне.

Его заявление приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Кундла отметил, что хотя бы минимальный успех на поле боя в Украине важен для главы Кремля Владимира Путина накануне президентских выборов, а также для министра обороны Сергея Шойгу, который стремится укрепить свое положение в военном ведомстве.

"Вооруженные силы Российской Федерации, как и в предыдущие недели, продолжили более интенсивные атаки на направлении Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман. Вероятно, основной задачей вооруженных сил РФ сейчас является возвращение инициативы и оформление хоть какого-то успеха, который можно представить общественности как победу", – сказал Кундла.

Еще одной причиной начальник эстонского Генштаба называет стремление оккупационных войск РФ затормозить наступательные действия Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что Украина продолжит, как и в предыдущие недели, рейды в Херсонской области и создание возможного плацдарма.

"Скорее всего, их цель – связать там вооруженные силы Российской Федерации. И отдельные обрывки информации говорят о том, что Россия перебросила туда дополнительные подразделения, поэтому, вероятно, все развивается по плану Украины", – сказал Кундла.

По его словам, украинские подразделения продолжают атаки в районе Роботино в Запорожской области и Бахмута Донецкой области, достигнув там некоторого успеха.

Накануне в Белом доме сообщали, что российские оккупанты несут огромные потери в районе Авдеевки, а командиры казнят солдат, которые отказывались выполнять приказы.

А разведка Великобритании на прошлой неделе констатировала, что Россия начала скоординированное наступление на нескольких направлениях на востоке Украины, но выразила сомнение, что ей удастся достичь поставленных целей.

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