Поліція розігнала кілька пропалестинських демонстрацій в Берліні

Берлінська поліція розігнала кілька пропалестинських демонстрацій в районі Мітте напередодні ввечері.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau з посиланням на поліцейський звіт.

Зокрема, поліція заарештувала близько 100 осіб на Паризькій площі біля Бранденбурзьких воріт.

Затримані вигукували пропалестинські, а згодом і антиполіцейські гасла.

Оскільки акція не була дозволеною, правоохоронці розігнали її учасників.

Крім того, незважаючи на заборону, на Александерплац зібралося близько 100 осіб, яких витіснили з площі.

Нагадаємо, у суботу тисячі людей зібралися на пропалестинську демонстрацію в центрі Лондона.

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