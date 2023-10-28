Поліція розігнала кілька пропалестинських демонстрацій в Берліні
Субота, 28 жовтня 2023, 17:21
Берлінська поліція розігнала кілька пропалестинських демонстрацій в районі Мітте напередодні ввечері.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau з посиланням на поліцейський звіт.
Зокрема, поліція заарештувала близько 100 осіб на Паризькій площі біля Бранденбурзьких воріт.
Затримані вигукували пропалестинські, а згодом і антиполіцейські гасла.
Оскільки акція не була дозволеною, правоохоронці розігнали її учасників.
Крім того, незважаючи на заборону, на Александерплац зібралося близько 100 осіб, яких витіснили з площі.
Нагадаємо, у суботу тисячі людей зібралися на пропалестинську демонстрацію в центрі Лондона.
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