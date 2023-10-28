Полиция разогнала несколько пропалестинских демонстраций в Берлине
Суббота, 28 октября 2023, 17:21
Берлинская полиция разогнала несколько пропалестинских демонстраций в районе Митте накануне вечером.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на полицейский отчет.
В частности, полиция арестовала около 100 человек на Парижской площади у Бранденбургских ворот.
Задержанные выкрикивали пропалестинские, а впоследствии и антиполицейские лозунги.
Поскольку акция не была разрешенной, правоохранители разогнали ее участников.
Кроме того, несмотря на запрет, на Александерплац собралось около 100 человек, которых вытеснили с площади.
Напомним, в субботу тысячи людей собрались на пропалестинскую демонстрацию в центре Лондона.
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