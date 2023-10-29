Колишній віцепрезидент США Пенс вийшов зі змагання за посаду президента

Віцепрезидент США за президентства Дональда Трампа республіканець Майк Пенс у суботу оголосив, що більше не братиме участі в кампанії за номінацію на президентських виборах 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

На щорічних зборах Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегас Пенс заявив, що "після довгих молитов і роздумів" вирішив "призупинити" свою президентську кампанію.

"Ми завжди знали, що битва буде нелегкою, але я ні про що не шкодую", – продовжив ексвіцепрезидент США, звертаючись до своїх прихильників.

Пенс став першим відомим претендентом на посаду президента серед Республіканської партії, який оголосив про вихід із передвиборних перегонів. Він не пояснив причин такого рішення, але, як зауважує AP, у кампанії Пенса в останні тижні загострились проблеми з фінансуванням.

Згідно з останньою передвиборною декларацією, наприкінці вересня в колишнього віцепрезидента США були 1,18 мільйона доларів на рахунку і 621 тисяча доларів боргу, який лише зростав.

Крім того, рейтинг Пенса залишався вкрай низьким, а ставлення до нього серед республіканських виборців і досі переважно негативне (у серпні так вважали, згідно з опитуванням AP, 57%) через критику Дональда Трампа й роль у подіях штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Очікується, що Пенс продовжить політичну діяльність через заснований ним аналітичний центр Advancing American Freedom ("Сприяння американській свободі"). Крім того, в листопаді має вийти його книга.

Нагадаємо, колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив, що змагатиметься за номінацію від Республіканської партії на президентські вибори, в червні.

Протягом своєї кампанії він підтримував допомогу США Україні та критикував колишнього президента Дональда Трампа за його похвалу президенту Росії Владіміру Путіну.