Бывший вице-президент США Пенс вышел из соревнования за пост президента

Вице-президент США при президентстве Дональда Трампа республиканец Майк Пенс в субботу объявил, что больше не будет участвовать в кампании за номинацию на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

На ежегодном собрании Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе Пенс заявил, что "после долгих молитв и размышлений" решил "приостановить" свою президентскую кампанию.

"Мы всегда знали, что битва будет нелегкой, но я ни о чем не жалею", – продолжил экс-вице-президент США, обращаясь к своим сторонникам.

Пенс стал первым известным претендентом на пост президента среди Республиканской партии, который объявил о выходе из предвыборной гонки. Он не объяснил причин такого решения, но, как отмечает AP, у кампании Пенса в последние недели обострились проблемы с финансированием.

Согласно последней предвыборной декларации, в конце сентября у бывшего вице-президента США были 1,18 миллиона долларов на счету и 621 тысяча долларов долга, который только рос.

Кроме того, рейтинг Пенса оставался крайне низким, а отношение к нему среди республиканских избирателей до сих пор преимущественно негативное (в августе так считали, согласно опросу AP, 57%) из-за критики Дональда Трампа и роли в событиях штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Ожидается, что Пенс продолжит политическую деятельность через основанный им аналитический центр Advancing American Freedom ("Содействие американской свободе"). Кроме того, в ноябре должна выйти его книга.

Напомним, бывший вице-президент США Майк Пенс объявил, что будет бороться за номинацию от Республиканской партии на президентские выборы, в июне.

В течение своей кампании он поддерживал помощь США Украине и критиковал бывшего президента Дональда Трампа за его похвалу президенту России Владимиру Путину.