Ультраправі в Польщі після провалу на виборах усунули одіозного українофоба

Польська партія "Нова надія", яка входить до складу ультраправого блоку "Конфедерація", ухвалила рішення не висувати кандидатом на наступних виборах відомого українофобськими заявами Януша Корвіна-Мікке.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив чинний голова "Нової надії" Славомір Менцен у Twitter (X) за підсумками з'їзду ради партії.

Менцен заявив, що діяльність Корвіна-Мікке – "легенди, абсолютно видатної людини", сьогодні не допомагає ідеї свободи в Польщі.

"На жаль, публічні заяви Корвіна-Мікке, а також його виступи на сьогоднішній раді (партії. – Ред.) прямо вказують на те, що він не має наміру виносити жодних уроків з попередньої кампанії", п – пояснив рішення голова "Нової надії".

Він додав, що бере на себе відповідальність за це рішення.

Сам Януш Корвін-Мікке коротко заявив, що після розмови зі Славоміром Менценом перед засіданням членів ради "Нової надії" дійшов висновку, "що шансів на домовленість немає". "Голова зробив на засіданні те, що було необхідно, щоб я не передумав", – додав він.

Нагадаємо, "Нова надія" – це одна з трьох партій, які входять до складу ультраправого блоку "Конфедерація" (разом із "Національним рухом" і "Конфедерацією польської корони"). Януш Корвін-Мікке був її засновником і головою, поки в жовтні 2022-го не передав посаду Менцену.

Януш Корвін-Мікке відомий відвертою антиукраїнською риторикою. Серед іншого, він їздив в анексований Крим у 2014 році через Росію, називав "ДНР" та "ЛНР" повноправними державами й поширював російські наративи про повномасштабну війну проти України.

На останніх парламентських виборах у Польщі "Конфедерація" провалилась, здобувши лише трохи більш як 7% голосів, тоді як їй прогнозували під 18%, третє місце та "золоту акцію", яка дозволила б ультраправим диктувати свою волю майбутній коаліції.

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