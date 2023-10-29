Ультраправые в Польше после провала на выборах отстранили одиозного украинофоба

Польская партия "Новая надежда", которая входит в состав ультраправого блока "Конфедерация", приняла решение не выдвигать кандидатом на следующих выборах известного украинофобскими заявлениями Януша Корвина-Микке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил действующий председатель "Новой надежды" Славомир Менцен в Twitter (X) по итогам съезда совета партии.

Менцен заявил, что деятельность Корвина-Микке – "легенды, абсолютно выдающегося человека", сегодня не помогает идее свободы в Польше.

"К сожалению, публичные заявления Корвина-Микке, а также его выступления на сегодняшнем совете (партии. – Ред.) прямо указывают на то, что он не намерен выносить никаких уроков из предыдущей кампании", – пояснил решение председатель "Новой надежды".

Он добавил, что берет на себя ответственность за это решение.

Сам Януш Корвин-Микке коротко заявил, что после разговора со Славомиром Менценом перед заседанием членов совета "Новой надежды" пришел к выводу, "что шансов на договоренность нет". "Председатель сделал на заседании то, что было необходимо, чтобы я не передумал", – добавил он.

Напомним, "Новая надежда" – это одна из трех партий, которые входят в состав ультраправого блока "Конфедерация" (вместе с "Национальным движением" и "Конфедерацией польской короны"). Януш Корвин-Микке был ее основателем и председателем, пока в октябре 2022-го не передал должность Менцену.

Януш Корвин-Микке известен откровенной антиукраинской риторикой. Среди прочего, он ездил в аннексированный Крым в 2014 году через Россию, называл "ДНР" и "ЛНР" полноправными государствами и распространял российские нарративы о полномасштабной войне против Украины.

На последних парламентских выборах в Польше "Конфедерация" провалилась, получив лишь чуть более 7% голосов, тогда как ей прогнозировали под 18%, третье место и "золотую акцию", которая позволила бы ультраправым диктовать свою волю будущей коалиции.

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