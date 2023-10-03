У Польщі з’ясували, що за загадковий предмет упав на будинок пів року тому

Невідомий предмет, що у травні впав на житловий будинок у Великопольському воєводстві Польщі, пробивши наскрізь дах, виявився частиною трактора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Наразі прокуратура впевнена, що циліндричний металевий предмет, який впав на дах будинку в Ракові та пошкодив його, був маховиком двигуна.

Це не серійна, оригінальна деталь, а елемент, який, за словами експертів, є саморобним. За їх словами, такі деталі часто встановлюють фермери.

ФОТО: RMF FM

За даними прокуратури, реальної загрози мешканцям не було, оскільки на горищі в момент падіння предмета нікого не було.

Провадження за фактом пошкодження майна закрито, оскільки слідчі не встановили жодних умисних дій. Розслідування інциденту припинили.

Знайти трактор, маховик якого злетів у повітря та провалився крізь дах будівлі, не вдалося.

4 квітня у великопольському Ракові, поблизу кордону з Куявсько-Поморським воєводством, на житловий будинок впав металевий предмет. Він сильно пошкодив дах, пробив його та впав всередину.

Про подію повідомили поліцію та військову поліцію. Слідчі призначили масштабну експертизу та звернулися до служб, які розслідують інциденти цивільної та військової авіації. Однак вони виключили, що предмет був частиною літака.







