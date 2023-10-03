В Польше выяснили, что за загадочный предмет упал на дом полгода назад

Неизвестный предмет, который в мае упал на жилой дом в Великопольском воеводстве, пробив насквозь крышу, оказался частью трактора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Сейчас прокуратура уверена, что цилиндрический металлический предмет, который упал на крышу дома в Ракове и повредил его, был маховиком двигателя.

Это не серийная, оригинальная деталь, а элемент, который, по словам экспертов, является самодельным. По их словам, такие детали часто устанавливают фермеры.

ФОТО: RMF FM

По данным прокуратуры, реальной угрозы жильцам не было, поскольку на чердаке в момент падения предмета никого не было.

Производство по факту повреждения имущества закрыто, поскольку следователи не установили никаких умышленных действий. Расследование инцидента было прекращено.

Найти трактор, маховик которого взлетел в воздух и провалился сквозь крышу здания, не удалось.

4 апреля в великопольском Ракове, вблизи границы с Куявско-Поморским воеводством, на жилой дом упал металлический предмет. Он сильно повредил крышу, пробил ее и упал внутрь.

О происшествии сообщили в полицию и военную полицию. Следователи назначили масштабную экспертизу и обратились в службы, которые расследуют инциденты гражданской и военной авиации. Однако они исключили, что предмет был частью самолета.