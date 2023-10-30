Уряд Італії пропонує обирати прем’єра прямим голосуванням

Італійський уряд у понеділок схвалив проєкт конституційної реформи, покликаної зміцнити стабільність політичної системи країни, вразливої до відставок прем’єрів і багаторазових дочасних виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У межах запропонованої реформи коаліції партій повинні будуть висувати кандидатів на посаду прем'єр-міністра ще на етапі виборів. Це має на меті посилити стабільність політичної системи шляхом зміцнення зв'язку між урядом і виборцями.

Уряд Італії також хоче змінити виборче законодавство, аби забезпечувати створення дієздатної більшості на виборах і уникати ситуацій із так званими "підвішеними" парламентами, де жодна коаліція не може заручитись достатньою кількістю голосів.

За нинішньої системи ліві та праві партії Італії ведуть переговори про формування уряду, якщо жодна зі сторін не може претендувати на більшість в обох палатах парламенту, а прем'єр-міністр не обов'язково має бути обраним політиком.

"Ми зробили великий крок до "реформи реформ", яка дасть країні стабільність і відновить центральне місце голосування народу", – заявила міністерка реформ Італії Марія Елізабетта Альберті Казеллаті.

Очікується, що офіційно про реформу, а також її деталі, оголосять у п’ятницю на засіданні італійського уряду.

Чинна прем’єрка Італії, лідерка ультраправої партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні зробила конституційну реформу ключовим програмним пунктом своєї коаліції після приходу до влади у вересні 2022 року.

Будь-які зміни до конституції Італії повинні отримати більшість у дві третини голосів в обох палатах парламенту – чого буде важко досягти з огляду на розколотість італійської політики. Водночас зміни можуть бути схвалені на референдумі.

Остання серйозна спроба реформи конституції Італії у 2016 році завершилась невдачею. Тодішній прем'єр Маттео Ренці подав у відставку після того, як на референдумі відхилили його пропозицію зменшити роль Сенату й регіональної влади.

Нині ж Ренці, який очолює невелику центристську партію Italia Viva, заявив, що готовий підтримати прямі вибори прем'єр-міністра. А от провідні ліві опозиційні сили – "Рух 5 зірок" і Демократична партія Італії – виступили проти, стверджуючи, що реформа зруйнує систему стримувань і противаг в італійській політиці.

З часів Другої світової війни в Італії змінилося майже 70 урядів, що в понад два рази більше, ніж у Великій Британії та Німеччині.