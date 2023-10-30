Правительство Италии предлагает избирать премьера прямым голосованием

Итальянское правительство в понедельник одобрило проект конституционной реформы, призванной укрепить стабильность политической системы страны, уязвимой к отставкам премьеров и многократным досрочным выборам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В рамках предложенной реформы коалиции партий должны будут выдвигать кандидатов на должность премьер-министра еще на этапе выборов. Это имеет целью усилить стабильность политической системы путем укрепления связи между правительством и избирателями.

Правительство Италии также хочет изменить избирательное законодательство, чтобы обеспечивать создание дееспособного большинства на выборах и избегать ситуаций с так называемыми "подвешенными" парламентами, где ни одна коалиция не может заручиться достаточным количеством голосов.

При нынешней системе левые и правые партии Италии ведут переговоры о формировании правительства, если ни одна из сторон не может претендовать на большинство в обеих палатах парламента, а премьер-министр не обязательно должен быть избранным политиком.

"Мы сделали большой шаг к "реформе реформ", которая даст стране стабильность и восстановит центральное место голосования народа", – заявила министр реформ Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

Ожидается, что официально о реформе, а также ее детали, объявят в пятницу на заседании итальянского правительства.

Действующий премьер Италии, лидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони сделала конституционную реформу ключевым программным пунктом своей коалиции после прихода к власти в сентябре 2022 года.

Любые изменения в конституцию Италии должны получить большинство в две трети голосов в обеих палатах парламента – чего будет трудно достичь, учитывая расколотость итальянской политики. В то же время изменения могут быть одобрены на референдуме.

Последняя серьезная попытка реформы конституции Италии в 2016 году завершилась неудачей. Тогдашний премьер Маттео Ренци подал в отставку после того, как на референдуме отклонили его предложение уменьшить роль Сената и региональной власти.

Сейчас же Ренци, возглавляющий небольшую центристскую партию Italia Viva, заявил, что готов поддержать прямые выборы премьер-министра. А вот ведущие левые оппозиционные силы – "Движение 5 звезд" и Демократическая партия Италии – выступили против, утверждая, что реформа разрушит систему сдержек и противовесов в итальянской политике.

Со времен Второй мировой войны в Италии сменилось почти 70 правительств, что более чем в два раза больше, чем в Великобритании и Германии.