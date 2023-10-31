У Фінляндії суд скасував рішення про демонтаж пам’ятника Леніну у місті Турку

Адміністративний суд фінського міста Турку постановив скасувати рішення мера Турку Мінни Арве про демонтаж пам'ятника Владіміру Леніну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Суддя вирішив, що градоначальниця перевищила свої повноваження, коли у квітні 2022 року вирішила прибрати монумент через "сильні негативні реакції" городян.

Суд розглянув справу у зв'язку із запитом приватної особи про те, чи має мер такі повноваження.

Рішення може бути оскаржене.

Погруддя Леніна було встановлено в історичному центрі Турку 1977 року. Це був подарунок місту від Ленінграда. Автором пам'ятника став радянський скульптор, академік Михаїл Анікушин. Погруддя входить до художньої колекції, що належить місту, і після демонтажу його описали і відправили на зберігання в музейні запасники.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у Фінляндії демонтували останній в країні пам’ятник Леніну у місті Котка.

Як повідомлялося, російський генконсул Ніколай Конигін спровокував скандал біля військового меморіалу у норвезькому місті Кіркенес.