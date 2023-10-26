Російський генконсул спровокував скандал, поклавши вінок біля меморіалу у Норвегії

Російський генконсул Ніколай Конигін спровокував скандал біля військового меморіалу у норвезькому місті Кіркенес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent Barents Observer.

Інцидент стався у день, коли відзначається день визволення міста від нацистських військ радянською армією.

Місцеві політики неодноразово просили Конигіна та людей з його оточення утриматися від традиційної церемонії покладання квітів. Однак російський дипломат без попередження з’явився біля меморіалу, щоб покласти вінок у кольорах російського триколору.

Конигін відмовився давати будь-які коментарі журналістам, але ситуація стала напруженою, коли кілька його прихильників почали словесно і фізично нападати на місцевих журналістів.

Зокрема, місцева прокремлівська діячка Ольга Смірнова двічі намагалася відштовхнути одного з журналістів.

Двома годинами раніше мер міста Кіркенес Магнус Меланд був біля того ж пам'ятника, щоб покласти вінок від імені місцевого муніципалітету. Вінок був виконаний у синьо-жовтих кольорах.

Невдовзі після того, як російський генеральний консул поклав свій вінок прямо на норвезький, Меланд повернувся і поклав обидва вінки поруч. Однак Смірнова спробувала йому перешкодити.

The Independent Barents Observer

Згодом Меланд під час виступу назвав Росію агресором і закликав Владіміра Путіна припинити розв’язану проти України війну.

"Сьогодні в Європі йде війна, і агресор – це Путін і його режим. Саме путінський режим несе відповідальність за війну, засновану на брехні і пропаганді, війну, де гинуть матері і діти, а мирні жителі страждають, як під час Другої світової війни. Моє послання до режиму Путіна наступне: зупиніть війну в Україні", – сказав він.

Водночас Меланд підкреслив, що жертва радянських солдатів у 1944 році не буде забута.

Під час Другої світової війни нацистські німецькі війська використовували Кіркенес як плацдарм для захоплення Кольського півострова, однак їм це так і не вдалося. Внаслідок бойових дій і авіанальотів маленьке норвезьке містечко було повністю зруйноване. 25 жовтня 1944 року радянські війська витіснили німців через фінський район Петсамо. Вважається, що під час наступу загинуло близько 600 радянських солдатів.

Нагадаємо, влада норвезького округу Фіннмарк вирішила не запрошувати представників Росії на 80-річчя визволення східної частини регіону від нацистської окупації, який відзначатиметься у 2024-му, й натомість надішле запрошення президенту України Володимиру Зеленському.