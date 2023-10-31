Столтенберг: Вторгнення в Україну – це стратегічна поразка Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре закликав членів Альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України попри загострення на Близькому Сході.

Про це він сказав під час засідання Північної ради, яка об’єднує держави Північної Європи, у вівторок в Осло, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг підкреслив, що НАТО не може "вирішувати лише одну кризу за раз", маючи на увазі напад угруповання ХАМАС на Ізраїль, і нагадав, що не існує жодних ознак готовності Росії до миру з Україною.

"Українці воюють з мужністю й рішучістю. Але мужність не зупиняє бомби. Рішучість не перехоплює ракети. Це робить зброя. Високоякісна – і у великих кількостях. Танки, засоби протиповітряної оборони, винищувачі та боєприпаси. Наша підтримка має значення", – пояснив він.

Генсек Альянсу також нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення Росії Україні прогнозували поразку за кілька днів – і як натомість українці відвоювали половину території, яку РФ захопила минулого року, вижили як нація і зберегли свободу й незалежність.

"Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. Вона втратила політичний вплив і дедалі більше ізолюється. Вторгнення в Україну – це стратегічна поразка Росії", – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО й раніше запевняв, що Альянс на тлі загострення арабо-ізраїльського конфлікту не послабив власної рішучості й далі підтримувати Україну супроти російської агресії.