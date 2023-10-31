Столтенберг: Вторжение в Украину - это стратегическое поражение России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины, несмотря на обострение на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал во время заседания Северного совета, который объединяет государства Северной Европы, во вторник в Осло, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не может "решать только один кризис за раз", имея в виду нападение группировки ХАМАС на Израиль, и напомнил, что не существует никаких признаков готовности России к миру с Украиной.

"Украинцы воюют с мужеством и решимостью. Но мужество не останавливает бомбы. Решительность не перехватывает ракеты. Это делает оружие. Высококачественное – и в больших количествах. Танки, средства противовоздушной обороны, истребители и боеприпасы. Наша поддержка имеет значение", – пояснил он.

Генсек Альянса также напомнил, как в начале полномасштабного вторжения России Украине прогнозировали поражение за несколько дней – и как вместо этого украинцы отвоевали половину территории, которую РФ захватила в прошлом году, выжили как нация и сохранили свободу и независимость.

"Россия проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат. Она потеряла большое количество военной техники. Она потеряла политическое влияние и все больше изолируется. Вторжение в Украину – это стратегическое поражение России", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО и ранее уверял, что Альянс на фоне обострения арабо-израильского конфликта не ослабил собственной решимости и дальше поддерживать Украину против российской агрессии.