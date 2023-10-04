Офіційно: США передали Україні конфісковані іранські патрони

Центральне командування Збройних сил США в середу офіційно підтвердило, що передало українським Збройним Силам патрони іранського походження, конфісковані під час спроби контрабанди до Ємену.

Про це йдеться в заяві командування, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Згідно із заявою американського Центрального командування, "2 жовтня 2023 року уряд США передав Збройним Силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм".

Ці патрони були вилучені ще в грудні 2021 року військово-морськими силами Центрального командування США на судні MARWAN I, яке перевозило їх до угрповань хуситів у Ємені в порушення резолюції Ради безпеки ООН.

У липні цього року уряд США конфіскував патрони за позовом Міністерства юстиції, уточнюється в повідомленні.

"США зобов'язуються співпрацювати з нашими союзниками і партнерами, щоб протидіяти потоку іранської летальної допомоги в регіоні усіма законними засобами, зокрема санкціями США і ООН, а також через заборони", – додали в Центральному командуванні ЗС США.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США готуються оголосити про передання Україні "тисяч" одиниць зброї та патронів, конфіскованих в Ірану.

Адміністрація президента США останні кілька місяців обмірковувала, як легально передати Україні конфісковану іранську зброю, оскільки ООН вимагає її знищення або зберігання.

Оголошення з’явилось тоді, коли Штати перебувають у невизначеності щодо подальшої допомоги Україні через спротив ультраправих республіканців у Конгресі, а українські військові потребують більше грошей і зброї від США та їхніх союзників.