Варшаву вперше в історії прикриватиме система ППО

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер анонсував розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot для захисту Варшави, що стане першим в історії випадком прикриття польської столиці системою протиповітряної оборони.

Про це Блащак оголосив на пресконференції, яку транслював польський телеканал TVP Info, передає "Європейська правда".

Очільник польського Міністерства оборони на варшавському аеродромі Бемово зустрівся із солдатами 37-ї зенітної ракетної ескадрильї, які розпочнуть чергування на елементах системи Patriot в межах процесу зміцнення системи протиповітряної оборони Польщі.

💬 @mblaszczak, szef @MON_GOV_PL: Uczestniczymy w wydarzeniu historycznym i przełomowym. Po raz pierwszy Warszawa zyskuje obronę przeciwrakietową z wykorzystaniem systemu #PATRIOT. Już od jutra żołnierze rozpoczną dyżur na elementach tego systemu.#wieszwięcej pic.twitter.com/NAy7OMWbQ8 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) October 5, 2023

"Ми беремо участь в історичній події, знаковій події. Тут уперше в історії Варшава отримує протиповітряну оборону", – повідомив Блащак.

"Протиракетна оборона (Варшави. – Ред.) вперше в історії використовує дуже сучасне обладнання – я думаю, найсучасніше обладнання у світі, тобто систему Patriot. Із завтрашнього дня вже почнеться чергування", – додав він.

У Міністерстві оборони Польщі додали, що система Patriot буде інтегрована в польську систему протиповітряної оборони менш ніж за рік після отримання і після низки навчань.

Польща законтрактувала дві батареї ЗРК Patriot у рамках першої фази програми "Вісла" у березні 2018 року. Це передбачало закупівлю 16 пускових установок, радару та 208 ракет PAC-3 MSE, які будуть інтегровані у нову систему управління ситуацією на полі бою IBCS, яку застосовує і армія США.

У травні 2022 року Міноборони Польщі звернулося до США з проханням про закупівлю ще шести батарей ЗРК Patriot, тобто 48 пускових установок, а в червні почався процес схвалення їхнього продажу з боку Вашингтона.