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Варшаву впервые в истории будет прикрывать система ПВО

Четверг, 5 октября 2023, 17:36

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал развертывание зенитно-ракетного комплекса Patriot для защиты Варшавы, что станет первым в истории случаем прикрытия польской столицы системой противовоздушной обороны.

Об этом Блащак объявил на пресс-конференции, которую транслировал польский телеканал TVP Info, передает "Европейская правда".

Глава польского Министерства обороны на варшавском аэродроме Бемово встретился с солдатами 37-й зенитной ракетной эскадрильи, которые начнут дежурство на элементах системы Patriot в рамках процесса укрепления системы противовоздушной обороны Польши.

"Мы участвуем в историческом событии, знаковом событии. Здесь впервые в истории Варшава получает противовоздушную оборону", – сообщил Блащак.

"Противоракетная оборона (Варшавы. – Ред.) впервые в истории использует очень современное оборудование – я думаю, самое современное оборудование в мире, то есть систему Patriot. С завтрашнего дня уже начнется дежурство", – добавил он.

В Министерстве обороны Польши добавили, что система Patriot будет интегрирована в польскую систему противовоздушной обороны менее чем через год после получения после ряда учений.

Польша законтрактовала две батареи ЗРК Patriot в рамках первой фазы программы "Висла" в марте 2018 года. Это предусматривало закупку 16 пусковых установок, радара и 208 ракет PAC-3 MSE, которые будут интегрированы в новую систему управления ситуацией на поле боя IBCS, которую применяет и армия США.

В мае 2022 года Минобороны Польши обратилось к США с просьбой о закупке еще шести батарей ЗРК Patriot, то есть 48 пусковых установок, а в июне начался процесс одобрения их продажи со стороны Вашингтона.

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