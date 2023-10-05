Варшаву впервые в истории будет прикрывать система ПВО

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал развертывание зенитно-ракетного комплекса Patriot для защиты Варшавы, что станет первым в истории случаем прикрытия польской столицы системой противовоздушной обороны.

Об этом Блащак объявил на пресс-конференции, которую транслировал польский телеканал TVP Info, передает "Европейская правда".

Глава польского Министерства обороны на варшавском аэродроме Бемово встретился с солдатами 37-й зенитной ракетной эскадрильи, которые начнут дежурство на элементах системы Patriot в рамках процесса укрепления системы противовоздушной обороны Польши.

💬 @mblaszczak, szef @MON_GOV_PL: Uczestniczymy w wydarzeniu historycznym i przełomowym. Po raz pierwszy Warszawa zyskuje obronę przeciwrakietową z wykorzystaniem systemu #PATRIOT. Już od jutra żołnierze rozpoczną dyżur na elementach tego systemu.#wieszwięcej pic.twitter.com/NAy7OMWbQ8 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) October 5, 2023

"Мы участвуем в историческом событии, знаковом событии. Здесь впервые в истории Варшава получает противовоздушную оборону", – сообщил Блащак.

"Противоракетная оборона (Варшавы. – Ред.) впервые в истории использует очень современное оборудование – я думаю, самое современное оборудование в мире, то есть систему Patriot. С завтрашнего дня уже начнется дежурство", – добавил он.

В Министерстве обороны Польши добавили, что система Patriot будет интегрирована в польскую систему противовоздушной обороны менее чем через год после получения после ряда учений.

Польша законтрактовала две батареи ЗРК Patriot в рамках первой фазы программы "Висла" в марте 2018 года. Это предусматривало закупку 16 пусковых установок, радара и 208 ракет PAC-3 MSE, которые будут интегрированы в новую систему управления ситуацией на поле боя IBCS, которую применяет и армия США.

В мае 2022 года Минобороны Польши обратилось к США с просьбой о закупке еще шести батарей ЗРК Patriot, то есть 48 пусковых установок, а в июне начался процесс одобрения их продажи со стороны Вашингтона.