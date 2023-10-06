Адміністрація президента США Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Білий дім розглядає низку варіантів, намагаючись знайти додаткові гроші для підтримки України після того, як законодавці в останню хвилину виключили фінансування допомоги Україні з угоди про запобігання зупинки роботи уряду.

Президент Джо Байден натякнув на цю стратегію в середу. Він сказав, що "є ще один спосіб, за допомогою якого ми можемо знайти фінансування для цього" та відмовився від подальших коментарів.

Один з посадовців сказав, що в коментарях президента йдеться про "існуючі фінансові повноваження", які Конгрес раніше надав адміністрації, "які дозволяють нам надавати додаткову підтримку Україні ще деякий час, якщо Конгрес не буде діяти".

Одним з варіантів, що розглядають, є використання іноземного військового фінансування. Це програма Державного департаменту, яка надає гранти або позики для допомоги країнам-партнерам у придбанні зброї та оборонного обладнання, призначеного для України та інших країн, що постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, сказали двоє посадовців.

Навіть якщо США використають фінансові повноваження для закупівлі зброї, Конгрес все одно має надати дозвіл на додаткове фінансування для підтримки України, сказав американський посадовець.

Адміністрація Байдена також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з інших статей бюджету Пентагону на підтримку України, за словами представника Міністерства оборони, знайомого з перебігом дискусії. Цей шлях потребуватиме схвалення законодавців.

Високопоставлений представник Пентагону заявив, що рішення про те, яким шляхом піде відомство, ще не прийнято.

"Перенаправлення завжди є варіантом для нагальних потреб. Однак, наскільки мені відомо, наразі не було прийнято жодного рішення щодо використання перепрограмування як способу підтримки безпекової допомоги Україні", – сказав речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

"Ми залишаємось відданими роботі з Конгресом над додатковим бюджетом для України і отриманню повного бюджету", – додав він.

Байден у середу зазначив, що непокоїться через подальше схвалення допомоги Україні, але пообіцяв, що підтримка триватиме.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у четвер закликав Конгрес США переглянути своє рішення, зазначивши, що Євросоюз не зможе замінити підтримку України з боку США.

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