Администрация президента США Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Белый дом рассматривает ряд вариантов, пытаясь найти дополнительные деньги для поддержки Украины после того, как законодатели в последнюю минуту исключили финансирование помощи Украине из соглашения о предотвращении остановки работы правительства.

Президент Джо Байден намекнул на эту стратегию в среду. Он сказал, что "есть еще один способ, с помощью которого мы можем найти финансирование для этого" и отказался от дальнейших комментариев.

Один из чиновников сказал, что в комментариях президента говорится о "существующих финансовых полномочиях", которые Конгресс ранее предоставил администрации, "которые позволяют нам оказывать дополнительную поддержку Украине еще некоторое время, если Конгресс не будет действовать".

Одним из рассматриваемых вариантов является использование иностранного военного финансирования. Это программа Государственного департамента, которая предоставляет гранты или займы для помощи странам-партнерам в приобретении оружия и оборонного оборудования, предназначенного для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали двое чиновников.

Даже если США используют финансовые полномочия для закупки оружия, Конгресс все равно должен предоставить разрешение на дополнительное финансирование для поддержки Украины, сказал американский чиновник.

Администрация Байдена также потенциально может попросить Конгресс перенаправить финансирование из других статей бюджета Пентагона на поддержку Украины, по словам представителя Министерства обороны, знакомого с ходом дискуссии. Этот путь потребует одобрения законодателей.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что решение о том, каким путем пойдет ведомство, еще не принято.

"Перенаправление всегда является вариантом для неотложных нужд. Однако, насколько мне известно, пока не было принято никакого решения по использованию перепрограммирования как способа поддержки безопасности помощи Украине", – сказал представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

"Мы остаемся преданными работе с Конгрессом над дополнительным бюджетом для Украины и получению полного бюджета", – добавил он.

Байден в среду отметил, что беспокоится из-за дальнейшего одобрения помощи Украине, но пообещал, что поддержка будет продолжаться.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг призвал Конгресс США пересмотреть свое решение, отметив, что Евросоюз не сможет заменить поддержку Украины со стороны США.

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