В ЄС кажуть, що Україна входить у зиму з послабленою енергетичною системою

Україну взимку можуть очікувати нові відключення електроенергії на тлі безперервних російських ракетних і безпілотних атак, що зробили її енергетичну систему більш вразливою, ніж рік тому.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters заявив керівник групи з питань енергетики в підрозділі Євросоюзу з питань розширення Маркус Ліппольд.

За його словами, багато зусиль пішло на те, щоб просто відновити в українській енергетиці те, що було зруйновано, і ці зусилля ще потрібно продовжувати.

"Чи змогли ми побудувати додаткову стійкість (енергетики)? Чи перебуваємо ми в кращому становищі, ніж минулої зими? Я так не думаю", – зазначив він.

В червні ООН підрахувала, що енергетичні потужності України скоротилися приблизно вдвічі порівняно з часом до початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Дослідницький центр Київської школи економіки оцінив прямі збитки, завдані енергетичній інфраструктурі України, у 8,8 млрд доларів станом на червень 2023 року.

Напередодні повідомлялося, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою протиповітряної оборони Patriot на зимові місяці.

Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що цієї зими Росія завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і торік.