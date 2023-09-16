Британська розвідка: РФ може готувати нову хвилю ударів по інфраструктурі України взимку

У Міністерстві оборони Великої Британії припускають, що цієї зими Росія завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і торік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського оборонного відомства за 16 вересня, опублікованому у Twitter.

У британській розвідці нагадали, що Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Для ударів РФ в основному використовувала ракети Х-101 (AS-23 KODIAK), які запускала стратегічна авіація з російської території.

У відомстві, посилаючись на дані з відкритих джерел, підкреслили, що з квітня 2023 року Росія стала менше витрачати крилатих ракет повітряного пуску, в той час як російські лідери підкреслили зусилля, спрямовані на збільшення темпів виробництва такого озброєння.

"Тому Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску. Існує реальна можливість того, що Росія знову зосередить цю зброю проти українських інфраструктурних об'єктів взимку", – йдеться у повідомленні.

У попередньому огляді британська розвідка оцінила ушкодження, яких внаслідок ракетного удару України зазнали російський підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", що перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках.