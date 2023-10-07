ЗМІ: США готують новий пакет військової допомоги для України на $200 млн

Наступного тижня адміністрація Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України – Пентагон продовжує витрачати кошти, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Ці кошти дозволяють адміністрації Байдена відправляти Києву зброю, матеріали та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними, щоб запобігти шатдауну.

Байден просив Конгрес затвердити ще 24 мільярди доларів для України, які, як сподівалися прихильники Києва – як республіканці, так і демократи – могли б стати законом як частина законопроєкту про витрати. Запит все ще перебуває на розгляді.

Склад наступного пакета допомоги зброєю все ще формується і має бути оголошений на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони в Брюсселі, де ключовою темою буде допомога у сфері безпеки, повідомили офіційні особи.

Очікується, що вартість допомоги становитиме близько 200 мільйонів доларів і може включати аналогічні боєприпаси і наземні транспортні засоби, які були в останніх пакетах допомоги.

Байден пообіцяв поповнити запаси зброї, відправленої в Україну. Справжня вартість доставки озброєнь оцінюється після того, як буде придбана заміна.

Як повідомлялося, адміністрація Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у четвер закликав Конгрес США переглянути своє рішення, зазначивши, що Євросоюз не зможе замінити підтримку України з боку США.

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