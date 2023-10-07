СМИ: США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $200 млн

На следующей неделе администрация Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины – Пентагон продолжает тратить средства, обнаруженные из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Эти средства позволяют администрации Байдена отправлять Киеву оружие, материалы и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные, чтобы предотвратить шатдаун.

Байден просил Конгресс утвердить еще 24 миллиарда долларов для Украины, которые, как надеялись сторонники Киева – как республиканцы, так и демократы – могли бы стать законом как часть законопроекта о расходах. Запрос все еще находится на рассмотрении.

Состав следующего пакета помощи оружием все еще формируется и должен быть объявлен на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны в Брюсселе, где ключевой темой будет помощь в сфере безопасности, сообщили официальные лица.

Ожидается, что стоимость помощи составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и наземные транспортные средства, которые были в последних пакетах помощи.

Байден пообещал пополнить запасы оружия, отправленного в Украину. Настоящая стоимость доставки вооружений оценивается после того, как будет приобретена замена.

Как сообщалось, администрация Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг призвал Конгресс США пересмотреть свое решение, отметив, что Евросоюз не сможет заменить поддержку Украины со стороны США.

Читайте также о том, как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне.