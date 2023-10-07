У Польщі розповіли про спрямовані проти країни дезінформаційні атаки РФ

Заступник польського міністра з питань координації спецслужб Станіслав Жарин заявив, що Росія продовжує просувати брехливий образ Польщі як загрози для Калінінградської області.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

"Нещодавно вона використала навчання польських ВПС з приземлення на так звані придорожні ділянки аеродромів, щоб надати цьому брехливому наративу більшої вірогідності" – сказав Жарин.

Він зазначив, що "вже тиждень кремлівський апарат впливу просуває дезінформацію, в якій зображує радянську агресію проти Польщі 17 вересня 1939 року як "визвольну кампанію Червоної армії в Західній Білорусі та Україні проти колоніальної політики Варшави".

"Увічнення цієї історичної пропаганди, що походить з СРСР, є частиною ширшого контексту діяльності російського режиму, який почав масово форматувати власне суспільство – в тому числі за допомогою освітньої програми – за моделлю радянського суспільства" – підкреслив Станіслав Жарин.

"На території Росії проводиться операція з демонтажу або осквернення місць поховань і пам'ятників, зокрема, поляків. На польському військовому цвинтарі у Мєдному, де поховані останки жертв Катинського геноциду, були встановлені бюсти Йосипа Сталіна та Фелікса Дзержинського" – нагадав він.

Він також зазначив, що "також постійно триває російська операція, кремлівська пропаганда інтенсивно розкручує так звану зернову суперечку між Києвом і Варшавою".

"Росіяни спираються тут переважно на матеріали з польської інфосфери. Мета – надати достовірності попереднім операціям, які розділяли Польщу та Україну" – зазначив він.

Він також зазначив, що "білоруський пропагандистський апарат за допомогою засобів масової інформації, підконтрольних дипломатичним представництвам Республіки Білорусь, нещодавно здійснив інформаційну провокацію, засновану на неправдивому твердженні, що польський гелікоптер порушив білоруський повітряний простір".