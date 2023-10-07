В Польше рассказали о направленных против страны дезинформационных атаках РФ

Заместитель польского министра по вопросам координации спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия продолжает продвигать лживый образ Польши как угрозы для Калининградской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

"Недавно она использовала обучение польских ВВС по приземлению на так называемые придорожные участки аэродромов, чтобы придать этому лживому нарративу большей достоверности", – сказал Жарин.

Он отметил, что "уже неделю кремлевский аппарат влияния продвигает дезинформацию, в которой изображает советскую агрессию против Польши 17 сентября 1939 года как "освободительную кампанию Красной армии в Западной Беларуси и Украине против колониальной политики Варшавы".

"Увековечение этой исторической пропаганды, происходящей из СССР, является частью более широкого контекста деятельности российского режима, который начал массово форматировать собственное общество – в том числе с помощью образовательной программы – по модели советского общества" – подчеркнул Станислав Жарин.

"На территории России проводится операция по демонтажу или осквернению мест захоронений и памятников, в частности, поляков. На польском военном кладбище в Медном, где захоронены останки жертв Катынского геноцида, были установлены бюсты Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского", – напомнил он.

Он также отметил, что "также постоянно продолжается российская операция, кремлевская пропаганда интенсивно раскручивает так называемый зерновой спор между Киевом и Варшавой".

"Россияне опираются здесь преимущественно на материалы из польской инфосферы. Цель – придать достоверности предыдущим операциям, которые разделяли Польшу и Украину", – отметил он.

Он также отметил, что "белорусский пропагандистский аппарат с помощью средств массовой информации, подконтрольных дипломатическим представительствам Республики Беларусь, недавно совершил информационную провокацию, основанную на ложном утверждении, что польский вертолет нарушил белорусское воздушное пространство".