Таллінн не став позбавляти дипломатів РФ права безоплатного проїзду у громадському транспорті

Талліннські міські збори не стали позбавляти російських і білоруських дипломатів права безкоштовного проїзду в громадському транспорті естонської столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Представлений Партією реформ проєкт пропонував виключити з-поміж дипломатів, які отримали 1 липня право на безоплатний проїзд у Таллінні, представників посольств Росії та Білорусі.

За пропозицію реформістів проголосували 18 депутатів, проти 31. 16 членів міськради не стали голосували, а 14 були відсутні на засіданні. Крім депутатів від опозиційних фракцій, за проголосували і двоє членів керівної Центристської партії – Тааві Аас та Ігор Грязін.

"Навесні Талліннська міськуправа запропонувала Талліннським міським зборам як жест доброї волі надати право безоплатного проїзду в громадському транспорті дипломатам, які резидентують у столиці. З якихось причин вони не захотіли виключити російських і білоруських дипломатів із числа одержувачів цієї пільги. Ми хотіли б виправити цю помилку", – говорив раніше заступник голови фракції Партії реформ у Талліннських міських зборах Каупо Нилвак.

Він нагадав, що Росія, як і раніше, веде повномасштабну війну на території України, здійснює жахливі воєнні злочини і становить загрозу безпеці Естонії. А Рійгікогу (парламент Естонії) раніше оголосив російський режим терористичним.

За його словами, незрозуміло, чому столичні платники податків мають оплачувати проїзд у громадському транспорті дипломатів із країн, що становлять загрозу безпеці Естонії.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року посли Росії та Естонії повернулися у свої столиці.

У користуванні посольства РФ в Естонії залишається комплекс приміщень посольства в історичній частині Таллінна. Крім того, РФ орендує окремі приміщення для відділу соцстрахування та декілька квартир для співробітників посольства.