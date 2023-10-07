Таллинн не стал лишать дипломатов РФ права бесплатного проезда в общественном транспорте

Таллиннское городское собрание не стало лишать российских и белорусских дипломатов права бесплатного проезда в общественном транспорте эстонской столицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Представленный Партией реформ проект предлагал исключить из числа дипломатов, которые получили 1 июля право на бесплатный проезд в Таллинне, представителей посольств России и Беларуси.

За предложение реформистов проголосовали 18 депутатов, против 31. 16 членов горсовета не стали голосовать, а 14 отсутствовали на заседании. Кроме депутатов от оппозиционных фракций, за проголосовали и двое членов правящей Центристской партии – Таави Аас и Игорь Грязин.

"Весной Таллиннский горсовет предложил Таллиннскому городскому собранию в качестве жеста доброй воли предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте дипломатам, которые резидентируют в столице. По каким-то причинам они не захотели исключить российских и белорусских дипломатов из числа получателей этой льготы. Мы хотели бы исправить эту ошибку", – говорил ранее заместитель председателя фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Каупо Нилвак.

Он напомнил, что Россия по-прежнему ведет полномасштабную войну на территории Украины, совершает ужасные военные преступления и представляет угрозу безопасности Эстонии. А Рийгикогу (парламент Эстонии) ранее объявил российский режим террористическим.

По его словам, непонятно, почему столичные налогоплательщики должны оплачивать проезд в общественном транспорте дипломатов из стран, представляющих угрозу безопасности Эстонии.

Напомним, в начале февраля 2023 года послы России и Эстонии вернулись в свои столицы.

В пользовании посольства РФ в Эстонии остается комплекс помещений посольства в исторической части Таллинна. Кроме того, РФ арендует отдельные помещения для отдела соцстрахования и несколько квартир для сотрудников посольства.