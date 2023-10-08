Газогін між Фінляндією та Естонією перекрили через імовірний витік

Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland у неділю повідомив про перекриття газогону Balticconnector між Естонією та Фінляндією через підозру в можливому витоку газу.

Про це йдеться в повідомленні Gasgrid Finland, яке цитує "Європейська правда".

Компанія зазначила, що в ніч проти неділі разом із естонським оператором газотранспортної системи Elering помітила "незвичайне падіння тиску" в морському газопроводі між двома країнами.

"На основі спостережень виникла підозра, що морський газопровід між Фінляндією та Естонією містить витік. Наразі клапани на морському газопроводі закриті й, таким чином, витік зупинено", п – зазначила Gasgrid Finland.

Газотранспортні оператори Фінляндії та Естонії почали розслідування, а на час перекриття газогону поставки забезпечуються через плавучий термінал скрапленого природного газу Інкоо.

Нагадаємо, естонсько-фінський спільний газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".

У травні 2022 року Естонія та Фінляндія підписали угоду про безпеку постачання газу, згідно з якою сусідні країни мають допомагати одна одній у разі перебоїв із постачанням природного газу.