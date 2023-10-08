Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за вероятной утечки

Финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland в воскресенье сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией из-за подозрения в возможной утечке газа.

Об этом говорится в сообщении Gasgrid Finland, которое цитирует "Европейская правда".

Компания отметила, что в ночь на воскресенье вместе с эстонским оператором газотранспортной системы Elering заметила "необычное падение давления" в морском газопроводе между двумя странами.

"На основе наблюдений возникло подозрение, что морской газопровод между Финляндией и Эстонией содержит утечку. Сейчас клапаны на морском газопроводе закрыты и, таким образом, утечка остановлена", – отметила Gasgrid Finland.

Газотранспортные операторы Финляндии и Эстонии начали расследование, а на время перекрытия газопровода поставки обеспечиваются через плавучий терминал сжиженного природного газа Инкоо.

Напомним, эстонско-финский совместный газопровод Balticconnector открыли в декабре 2019 года. Длина подводной части Balticconnector от эстонского портового города Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Цель Balticconnector заключалась в обеспечении транспортировки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат и уменьшения зависимости местных рынков от российского "Газпрома".

В мае 2022 года Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому соседние страны должны помогать друг другу в случае перебоев с поставками природного газа.