"Якщо не буде форс-мажорів": Кулеба прокоментував терміни відкриття переговорів з ЄС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає реальним відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу, якщо "не станеться форс-мажорів".

Про це Кулеба сказав у інтерв’ю Forbes, пише "Європейська правда".

Міністр вважає, що український парламент здатний ухвалити всі потрібні законопроєкти, щоб відкрити перемовини з ЄС, хоче це стане для Ради "тестом".

"Для цього парламенту це тест на патріотизм. Він має його пройти. Поки що голосують. Є більшість, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук веде цей процес через рифи українського парламентаризму", – зауважив Кулеба.

Він переконаний, що почати перемовини з ЄС до кінця цього року цілком реально.

"Якщо не станеться якихось форс-мажорів і не будуть висунуті якісь нові вимоги чи рекомендації або підрекомендації, думаю, що ми відкриємо переговори до кінця цього року", – вважає Кулеба.

Очікують, що наприкінці жовтня Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. У ній, як чекають, ЄК рекомендує розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Фінальне "зелене світло" початку переговорів про вступ даватиме не Єврокомісія, а держави-члени, які повинні погодити це одноголосно.

Наразі Україна не завершила виконання семи критеріїв і наполегливо провалює виконання однієї з рекомендації ЄС, яку кілька держав вважають ключовою – мова йде про законодавство про публічно значущих осіб, або PEP'ів.

Деталі читайте у статті 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ.