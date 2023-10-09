"Если не будет форс-мажоров": Кулеба прокомментировал сроки открытия переговоров с ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает реальным открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, если "не произойдет форс-мажоров".

Об этом Кулеба сказал в интервью Forbes, пишет "Европейская правда".

Министр считает, что украинский парламент способен принять все необходимые законопроекты, чтобы открыть переговоры с ЕС, хотя это станет для Рады "тестом".

"Для этого парламента это тест на патриотизм. Он должен его пройти. Пока что голосуют. Есть большинство, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ведет этот процесс через рифы украинского парламентаризма", – отметил Кулеба.

Он убежден, что начать переговоры с ЕС до конца этого года вполне реально.

"Если не произойдет каких-то форс-мажоров и не будут выдвинуты какие-то новые требования или рекомендации или подрекомендации, думаю, что мы откроем переговоры до конца этого года", – считает Кулеба.

Ожидается, что в конце октября Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. В нем, как ожидают, ЕК рекомендует начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Финальный "зеленый свет" началу переговоров о вступлении будет давать не Еврокомиссия, а государства-члены, которые должны согласовать это единогласно.

На данный момент Украина не завершила выполнение семи критериев и упорно проваливает выполнение одной из рекомендаций ЕС, которую несколько государств считают ключевой – речь идет о законодательстве о публично значимых лицах, или PEP'ах.

Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.