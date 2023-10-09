Польща передала військовим відібрану у посольства Росії базу відпочинку

Влада Польщі вирішила передати Силами територіальної оборони землі із базою відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала посольству Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу польського Міністерства оборони.

У церемонії передачі об’єктів військовим взяв участь очільник польського оборонного відомства Маріуш Блащак.

Obiekty w Skubiance będą służyć na potrzeby Wojska Polskiego

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Minister @mblaszczak: Jesteśmy w miejscu symbolicznym. Lasy Państwowe odzyskały od Federacji Rosyjskiej ten teren, tę nieruchomość. Następnie zdecydowały o przekazaniu tej nieruchomości Wojsku Polskiemu. Więcej:… pic.twitter.com/MzTGpGTbzR — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 9, 2023

"Це символ, який полягає в тому, що у агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка буде служити польській армії, буде служити Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", – зазначив Блащак.

Він додав, що на цих територіях будуть проводити навчання для військових територіальної оборони.

Посольство Росії з 1980-х років орендувало базу відпочинку в районі Скуб'янки на Зегжинському водосховищі під Варшавою. У 2010 році договір оренди було вкотре продовжено.

Директор держлісництва Юзеф Кубіца повідомив, що у середині квітня 2022 року Варшава в односторонньому порядку розірвала договір оренди через війну Росії в Україні.