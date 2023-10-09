Польша передала военным отобранную у посольства России базу отдыха

Власти Польши решили передать Силам территориальной обороны земли с базой отдыха в Скубянке, которая ранее принадлежала посольству России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу польского Министерства обороны.

В церемонии передачи объектов военным принял участие глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

Obiekty w Skubiance będą służyć na potrzeby Wojska Polskiego

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Minister @mblaszczak: Jesteśmy w miejscu symbolicznym. Lasy Państwowe odzyskały od Federacji Rosyjskiej ten teren, tę nieruchomość. Następnie zdecydowały o przekazaniu tej nieruchomości Wojsku Polskiemu. Więcej:… pic.twitter.com/MzTGpGTbzR — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 9, 2023

"Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть от России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", – отметил Блащак.

Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

Посольство России с 1980-х годов арендовало базу отдыха в районе Скубянки на Зегжинском водохранилище под Варшавой. В 2010 году договор аренды был в очередной раз продлен.

Директор гослесничества Юзеф Кубица сообщил, что в середине апреля 2022 года Варшава в одностороннем порядке расторгла договор аренды из-за войны России в Украине.