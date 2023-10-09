На сході Словаччині стався землетрус, який відчули і в сусідніх країнах

На сході Словаччини в понеділок увечері зафіксували підземні поштовхи силою близько 5 балів за шкалою Рихтера.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TV Markiza.

Підземні поштовхи почалися близько 20:23 за місцевим часом (21:23 за Києвом) і тривали кілька секунд. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу міста Стропков.

Силу землетрусу поки офіційно не встановили. Мобільні додатки, які його фіксують, давали оцінки від 4,3-4,5 до 5 балів.

Фото: TV Markiza

Землетрус відчули і в сусідніх державах – Польщі, Україні та навіть півдні Угорщини.

Люди, що живуть на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, розповіли порталу Aktuality, що будівлі гойдались, а в деяких квартирах зі стін падали картини. У деяких населених пунктах зникло світло.

Слабші поштовхи відчули також мешканці різних населених пунктів центральної Словаччини. Про руйнування чи постраждалих поки не повідомлялось.

Карпатський регіон є сейсмічно активним, тому в сусідніх державах подекуди фіксують землетруси. У червні, приміром, землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера фіксували на заході Румунії.