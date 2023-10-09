На востоке Словакии произошло землетрясение, которое почувствовали и в соседних странах

На востоке Словакии в понедельник вечером зафиксировали подземные толчки силой около 5 баллов по шкале Рихтера.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TV Markiza.

Подземные толчки начались около 20:23 по местному времени (21:23 по Киеву) и продолжались несколько секунд. Эпицентр подземных толчков располагался вблизи города Стропков.

Силу землетрясения пока официально не установили. Мобильные приложения, которые его фиксируют, давали оценки от 4,3-4,5 до 5 баллов.

ФОТО: TV MARKIZA

Землетрясение почувствовали и в соседних государствах – Польше, Украине и даже юге Венгрии.

Люди, живущие на верхних этажах многоквартирных домов, рассказали порталу Aktuality, что здания качались, а в некоторых квартирах со стен падали картины. В некоторых населенных пунктах исчез свет.

Слабые толчки почувствовали также жители разных населенных пунктов центральной Словакии. О разрушениях или пострадавших пока не сообщалось.

Карпатский регион является сейсмически активным, поэтому в соседних государствах иногда фиксируют землетрясения. В июне, например, землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера фиксировали на западе Румынии.