Болгарія видворила російського пропагандиста та заборонила йому в’їзд до ЄС

Болгарія видворила з території країни із забороною в’їзду до ЄС кореспондента "Российской газеты" Александра Гацака.

Як повідомляє Nova.bg, пише "Європейська правда", про це заявили у Державному агентстві з нацбезпеки (ДАНС).

"З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника ДАНС до громадянина РФ Александра Гацака, акредитованого у Болгарії кореспондента "Российской газеты", застосовано примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення та заборону на в’їзд і проживання на території країн-членів ЄС", – цитує видання повідомлення ДАНС.

29 вересня Гацака викликали до міграційного управління МВС і згодом до ДАНС, проте він відмовився з’являтися і "сховався у посольстві РФ". Після втручання МЗС Болгарії росіянин все ж залишив територію Болгарії 1 листопада.

В ДАНС наголосили, що ці дії спрямовані на захист нацбезпеки, а не обмеження свободи слова та вираження поглядів.

"Российская газета" є офіційним виданням російського уряду та місцем публікації рішень і розпоряджень, після чого вони набирають чинності.

На початку жовтня у Болгарії повідомляли про викриття угруповання, яке експортувало в РФ військові товари.

У вересні з Молдови видворили керівника російського "Sputnik Молдова" Віталія Денисова.