Молдова видворила російського пропагандиста

З Молдови видворили російського пропагандиста, керівника "Sputnik Молдова" Віталія Денисова.

Цю інформацію підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Realitatea.

Як зазначили у молдовському МВС, рішення про видворення Денисова було ухвалене через його втручання у внутрішні справи Молдови.

"56-річний громадянин Росії, згідно з актом, виданим Генеральною інспекцією з міграції, був оголошений персоною нон грата в Республіці Молдова терміном на десять років. Згідно з процедурами, особа була видворена під конвоєм з території Республіки Молдова", – наголосили у відомстві.

За законодавством Молдови особа може бути оголошена небажаною, якщо вона здійснила, здійснює або є вагомі підстави вважати, що вона має намір здійснити дії, які можуть поставити під загрозу національну безпеку або громадський порядок.

Вранці 13 вересня вранці співробітники молдовської міграційної служби прийшли додому до Денисова, посадили його в машину і відвезли в аеропорт з наказом про депортацію. Про це повідомив сам пропагандист.

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і супутникових тарілок, які російські спецслужби, ймовірно, використовують для стеження за владою Молдови.