Болгария выдворила российского пропагандиста и запретила ему въезд в ЕС

Болгария выдворила с территории страны с запретом въезда в ЕС корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака.

Как сообщает Nova.bg, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Государственном агентстве по нацбезопасности (ДАНС).

"Учитывая деятельность, представляющую угрозу для нацбезопасности Болгарии, по приказу руководителя ДАНС к гражданину РФ Александру Гацаку, аккредитованному в Болгарии корреспонденту "Российской газеты", применены принудительные административные меры в виде лишения вида на жительство, выдворения и запрета на въезд и проживание на территории стран-членов ЕС", – цитирует издание сообщение ДАНС.

29 сентября Гацака вызвали в миграционное управление МВД и впоследствии в ДАНС, однако он отказался появляться и "спрятался в посольстве РФ". После вмешательства МИД Болгарии россиянин все же покинул территорию Болгарии 1 ноября.

В ДАНС отметили, что эти действия направлены на защиту нацбезопасности, а не ограничение свободы слова и выражения взглядов.

"Российская газета" является официальным изданием российского правительства и местом публикации решений и распоряжений, после чего они вступают в силу.

В начале октября в Болгарии сообщали о разоблачении группировки, которая экспортировала в РФ военные товары.

В сентябре из Молдовы выдворили руководителя российского "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.