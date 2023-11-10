Білий дім підтвердив зустріч Байдена та Сі у Сан-Франциско

Президент США Джо Байден проведе двосторонню зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном 15 листопада в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише "Європейська правда".

На зустрічі у Сан-Франциско, яка стане першою за цей рік для Байдена і Сі, вони обговорять питання двосторонніх відносин між США й Китаєм, важливість підтримки каналів комунікації, а також "низку регіональних і глобальних проблем".

"Спираючись на результати своєї останньої зустрічі в листопаді 2022 року на Балі, лідери також обговорять, як Сполучені Штати і КНР можуть продовжувати відповідально вирішувати питання конкуренції й працювати разом там, де наші інтереси збігаються, зокрема над транснаціональними викликами, які впливають на міжнародне співтовариство", – додали в Білому домі.

За даними ЗМІ, лідери на зустрічі в листопаді обговорять низку питань, зокрема перспективу відновлення військових каналів зв'язку, які Китай закрив минулого року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

27 жовтня Байден прийняв міністра закордонних справ Китаю і голову канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Вана Ї, який також зустрічався з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Ці зустрічі стали останніми з серії контактів на високому рівні між США і Китаєм у спробах стабілізувати непрості відносини між двома країнами – через питання Тайваню, агресивні дії Китаю на морі, інцидент зі збитою над територією США китайською повітряною кулею, побоювання щодо ролі Китаю у війні Росії проти України.