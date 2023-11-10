ЗМІ дізналися, про що Байден говоритиме із Сі у Сан-Франциско

Президент США Джо Байден на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско 15 листопада говоритиме про необхідність відновлення каналів зв’язку між збройними силами обох країн.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Сторони намагаються відновити зусилля зі стабілізації відносин на тлі зростаючої напруженості з таких питань, як військова активність Китаю поблизу Тайваню і намагання США перешкодити Китаю отримати доступ до новітніх американських технологій.

За даними американських посадовців, лідери обговорять низку питань, зокрема, перспективу відновлення військових каналів зв'язку, які Китай закрив минулого року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

"Президент сповнений рішучості вжити необхідних заходів для відновлення того, що ми вважаємо центральним зв'язком між США і Китаєм у військовій сфері", – сказав один з американських посадовців.

За його словами, Байден висловить Сі занепокоєння "небезпечною" і "провокаційною" військовою активністю Китаю навколо Тайваню.

Посадовці наголошують, що саміт не означає зміну в політиці США щодо Китаю, але є визнанням того, що держави потребують ефективних каналів комунікації.

За даними ЗМІ, Байден і Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада, коли лідери Азійсько-Тихоокеанського регіону зберуться на щорічну економічну зустріч.

27 жовтня Байден прийняв міністра закордонних справ Китаю і голову канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Вана Ї. Перед тим топ-дипломат Китаю зустрічався також із держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Ці зустрічі стали останніми з серії контактів на високому рівні між США і Китаєм у спробах стабілізувати непрості відносини між двома країнами – через питання Тайваню, агресивні дії Китаю на морі, інцидент зі збитою над територією США китайською повітряною кулею, побоювання щодо ролі Китаю у війні Росії проти України.