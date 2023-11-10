Белый дом подтвердил встречу Байдена и Си в Сан-Франциско

Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с председателем Китая Си Цзиньпином 15 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Европейская правда".

На встрече в Сан-Франциско, которая станет первой за этот год для Байдена и Си, они обсудят вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, важность поддержки каналов коммуникации, а также "ряд региональных и глобальных проблем".

"Опираясь на результаты своей последней встречи в ноябре 2022 года на Бали, лидеры также обсудят, как Соединенные Штаты и КНР могут продолжать ответственно решать вопросы конкуренции и работать вместе там, где наши интересы совпадают, в том числе над транснациональными вызовами, которые влияют на международное сообщество", – добавили в Белом доме.

По данным СМИ, лидеры на встрече в ноябре обсудят ряд вопросов, в том числе перспективу восстановления военных каналов связи, которые Китай закрыл в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

27 октября Байден принял министра иностранных дел Китая и главу канцелярии комиссии Центрального комитета китайской Компартии по иностранным делам Вана И, который также встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Эти встречи стали последними из серии контактов на высоком уровне между США и Китаем в попытках стабилизировать непростые отношения между двумя странами – из-за вопроса Тайваня, агрессивных действий Китая на море, инцидента со сбитым над территорией США китайским воздушным шаром, опасений относительно роли Китая в войне России против Украины.