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Україна в понеділок спробує переконати зняти блокаду кордону з Польщею

Субота, 11 листопада 2023, 12:45

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску. 

Про це у суботу 11 листопада повідомили в українському міністерстві, пише "Європейська правда".

До зустрічі запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники. Міністерство відновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач.

Блокада кордону України з Польщею: прикордонники прогнозують погіршення ситуації

У відомстві зазначили, що після переговорів Деркача з державним секретарем Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера українська сторона вже вирішила два питання, які порушили польські колеги. 

Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціоналу системи єЧерга – можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Окрім цього, польським  колегам вкотре запропонували запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів – Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є  шість вимог:

  • повернення дозволів для українських перевізників;
  • посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
  • заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;
  • отримання доступу до української системи "Шлях";
  • окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";
  • виділення окремих черг для порожніх авто.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.

А також колонку про те, чому Україна не має права піти назустріч вимогам польських перевізників.

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