Блокада кордону України з Польщею: прикордонники прогнозують погіршення ситуації

Тисячі вантажівок очікують виїзду з Польщі в Україну через блокаду кордону польськими перевізниками на трьох пунктах пропуску.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ситуація ускладнюватиметься через обіцянки польських перевізників провести довгострокову акцію.

"Станом на ранок, за інформацією польських колег, лише одна тисяча транспортних вантажних засобів очікують на можливість перетину на всіх трьох напрямках із Польщі в Україну, половина з них – на напрямку пункту пропуску "Ягодин", – зазначив Демченко.

Він додав, що на решті пунктів пропуску рух є вільним, учасники страйку не блокують рух легкового та автобусного транспорту на напрямку пунктів пропусків "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руська".

"Фактично ми помічаємо, що одна або дві вантажівки прибувають до українських пунктів пропуску з боку Польщі. Це основний вантажопотік, який іде в Україну на цих трьох напрямках", – резюмував Демченко.

Раніше повідомляли, що польські перевізники станом на 7 листопада повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.

Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему. Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

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